В Украине на 30% снизилось количество фальшивых гривен

"Ситуация по изъятию поддельных банкнот национальной и иностранной валюты в Украине контролируема и не имеет угрожающий характер. Система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира. По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем даже снижение количества и суммы подделки банкнот гривны на 30% и 41% соответственно", - подчеркнул директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

По данным финрегулятора, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составила 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 0,00036%.

"То есть на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок)", - уточнили в НБУ.

Напомним, в НБУ рассказали, как отличить фальшивые гривны от настоящих.