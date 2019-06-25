Монети 1, 2 та 5 копійок виведуть з обігу восени - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року, пише УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
Яків Смолій оголосив про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні.
У процесі зміни номіналів національної валюти глава Національного банку заявив, що: “Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом”.
У результаті — після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу — номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.
“Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим, — уточнив Яків Смолій. — Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу — від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії”.
Варто додати, що НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень.