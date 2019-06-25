НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу — 1 000 гривень, пише УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
Сьогодні голова Національного банку України Яків Смолій оголосив про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні.
“Наша національна валюта — це те, з чим кожен з нас має справу щодня. Попри те, що безготівкові розрахунки стають дедалі популярнішими в Україні, готівка досі залишається найбільш важливим засобом платежу. Тому для нас особливо важливо, щоб гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею — комфортними та зручними”, — наголосив Яків Смолій під час прес-брифінгу, що відбувся у Національному банку.
Він озвучив ряд нових кроків Національного банку на цьому шляху:
“Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу — 1 000 гривень”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, весною у НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року.