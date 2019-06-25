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НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен

Киев • УНН

 • 24011 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен

Сегодня председатель Национального банка Украины Яков Смолий объявил об изменениях в номинальном ряде банкнот и монет, направленные на упорядочение денежного обращения гривны.

“Наша национальная валюта — это то, с чем каждый из нас имеет дело каждый день. Несмотря на то, что безналичные расчеты становятся все популярнее в Украине, наличные до сих пор остается наиболее важным средством платежа. Поэтому для нас особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней — комфортными и удобными”, — подчеркнул Яков Смолий во время пресс-брифинга, который состоялся в Национальном банке.

Он озвучил ряд новых шагов Национального банка на этом пути:

“Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен”, — указано в сообщении.

Напоминаем, весной в НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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