Монеты 1, 2 и 5 копеек выведут с оборота осенью - НБУ

Яков Смолий объявил об изменениях в номинальном ряде банкнот и монет, направленные на упорядочение денежного обращения гривны.

В процессе изменения номиналов национальной валюты глава Национального банка заявил, что: “Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 01 октября 2019 года. Также из обращения постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством”.

В результате — после завершения процесса изъятия мелких монет и введение в обращение банкноты нового номинала — номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

“Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, — уточнил Яков Смолий. — Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира — от США, Канады, Великобритании в Чехию, Дании, Швейцарии и Австралии”.

Стоит добавить, что НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен.