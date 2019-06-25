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НБУ прокоментували можливий ріст інфляції через банкноту у 1000 гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Національний банк України не очікує прискорення інфляції внаслідок випуску нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень і вилучення дрібних монет номіналами 1, 2 і 5 копійок. Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, передає УНН.

НБУ прокоментували можливий ріст інфляції через банкноту у 1000 гривень

"Стосовно впливу на інфляцію, оптимізація банкнотно-монетного ряду жодним чином не впливає на інфляцію, тому що це оптимізація банкнот та монет, а не збільшення в обігу тих чи інших банкнот", - наголосив Смолій.

Як повідомляв УНН, НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень

Крім того, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року

Нагадуємо, весною у НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року.

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