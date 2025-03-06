НБУ о возможном сценарии заморозки резервов со стороны США: мы не рассматриваем такой вариант событий
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что банк не рассматривает сценарий замораживания украинских резервов со стороны США. Он подчеркнул, что США остаются стратегическим партнером Украины.
Национальный банк не рассматривает риск возможных угроз от США относительно замораживания украинских резервов для давления. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга и подчеркнул, что Америка была и остается стратегическим партнером, передает УНН.
Пышный прокомментировал, рассматривает ли Нацбанк риск, что США могут давить на Украину, в частности угрожая заморозить украинские резервы для принуждения к миру, и появился ли этот риск на столе как один из возможных.
Что касается драматического сценария, который прозвучал в вопросе. В настоящее время Национальный банк находится в базовом сценарии и мы не рассматриваем подобного рода развитие событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером
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