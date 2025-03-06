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НБУ о возможном сценарии заморозки резервов со стороны США: мы не рассматриваем такой вариант событий

Киев • УНН

 • 13836 просмотра

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что банк не рассматривает сценарий замораживания украинских резервов со стороны США. Он подчеркнул, что США остаются стратегическим партнером Украины.

НБУ о возможном сценарии заморозки резервов со стороны США: мы не рассматриваем такой вариант событий

Национальный банк не рассматривает риск возможных угроз от США относительно замораживания украинских резервов для давления. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга и подчеркнул, что Америка была и остается стратегическим партнером, передает УНН.

Пышный прокомментировал, рассматривает ли Нацбанк риск, что США могут давить на Украину, в частности угрожая заморозить украинские резервы для принуждения к миру, и появился ли этот риск на столе как один из возможных.

Что касается драматического сценария, который прозвучал в вопросе. В настоящее время Национальный банк находится в базовом сценарии и мы не рассматриваем подобного рода развитие событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером 

- сказал Пышный.

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Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.

Анна Мурашко

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