НБУ про можливий сценарій із заморозкою резервів з боку США: не розглядаємо такий розвиток подій
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що банк не розглядає сценарій заморожування українських резервів з боку США. Він підкреслив, що США залишаються стратегічним партнером України.
Національний банк не розглядає ризик можливих погроз від США щодо замороження українських резервів для тиску. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, та наголосив, що Америка була й залишається стратегічним партнером, передає УНН.
Пишний прокоментував, чи розглядає Нацбанк ризик, що США можуть тиснути на Україну, зокрема погрожуючи заморозити українські резерви для примушення до миру, й чи з'явився цей ризик на столі, як один з можливих.
Щодо драматичного сценарію який прозвучав у запитанні. Наразі Національний банк знаходиться в базовому сценарії й ми не розглядаємо подібного роду розвиток подій. США були й залишаються нашим стратегічним партнером
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