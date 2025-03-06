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НБУ про можливий сценарій із заморозкою резервів з боку США: не розглядаємо такий розвиток подій

Київ • УНН

 • 13840 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що банк не розглядає сценарій заморожування українських резервів з боку США. Він підкреслив, що США залишаються стратегічним партнером України.

НБУ про можливий сценарій із заморозкою резервів з боку США: не розглядаємо такий розвиток подій

Національний банк не розглядає ризик можливих погроз від США щодо замороження українських резервів для тиску. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, та наголосив, що Америка була й залишається стратегічним партнером, передає УНН.

Пишний прокоментував, чи розглядає Нацбанк ризик, що США можуть тиснути на Україну, зокрема погрожуючи заморозити українські резерви для примушення до миру, й чи з'явився цей ризик на столі, як один з можливих.

Щодо драматичного сценарію який прозвучав у запитанні. Наразі Національний банк знаходиться в базовому сценарії й ми не розглядаємо подібного роду розвиток подій. США були й залишаються нашим стратегічним партнером 

- сказав Пишний.

НБУ про прив'язку гривні до євро: аналізуємо, розглядаємо різні варіанти06.03.25, 15:35 • 19343 перегляди

Доповнення

Адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї з резервів США.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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