НБУ предоставил суду Швейцарии аргументы относительно попытки Коломойского остановить производство

"13 июня Национальный банк предоставил суду первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) свои аргументы по ходатайству экс-акционера ПриватБанка И.В. Коломойского о приостановлении судебного производства", - говорится в сообщении.

Как отметили в финрегулятором, 21 мая 2019 года Коломойский подал в швейцарский суд ходатайство о приостановлении судебного производства, которое Нацбанк инициировал против него.

Это ходатайство основывалось на провозглашенной Печерским районным судом г. Киева 20 апреля 2019 года резолютивной части решения. Тогда суд полностью удовлетворил требования Коломойского и таким образом разорвал семь договоров поручительства, на пять из которых НБУ ссылался в своем исковом заявлении против Коломойского, представленной в Швейцарии.

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"Указанные договоры поручительства служили обеспечением кредитов рефинансирования, предоставленных Национальным банком ПриватБанку к вхождению государства в его капитал. Отметим, что это решение Печерского районного суда г. Киева не вступило в законную силу", - уточнили в НБУ.

Пытаясь обосновать свое ходатайство, экс-акционер ПриватБанка указал, что, по его мнению, решение Печерского райсуда Киева тесно связано с судебным производством в Швейцарии и оказывает решающее влияние на его результат.

"В связи с этим, Коломойский И.В. считает, что это производство стоит остановить до вынесения решений по любым апелляционными жалобами относительно указанного судебного решения в Украине", - сообщили в Нацбанке.

В своем же ответе на ходатайство Коломойского, которое НБУ предоставил швейцарскому суду, финрегулятор утверждает, что вопреки позиции Коломойского решение Печерского райсуда Киева самом деле не имеет никакого отношения производства в суде Швейцарии.

К тому же, как отметили в НБУ, согласно законодательству Швейцарии нет никаких юридических оснований в поддержку позиции о приостановлении производства по Швейцарии.

Приводя первый аргумент, Нацбанк отметил суда Швейцарии, подкрепив свою позицию аргументированным экспертным заключением по соответствующим вопросам украинского права, даже если решение Печерского райсуда Киева о расторжении договоров поручительства вступит в законную силу в будущем, оно не может аннулировать обязательства Коломойского, которые возникли в расторжения этих договоров.

"Исковые требования Национального банка в суд Швейцарии касаются его обязательств, которые уже возникли по соответствующим договорам поручительства. Поэтому решение Печерского районного суда г. Киев не может иметь никаких правовых последствий для производства в суде Швейцарии. В то же время в своем ходатайстве о приостановлении производства И. В. Коломойский не предоставляет четких объяснений относительно правовых норм, на основании которых он заявляет, что решение Печерского районного суда г. Киев влияет на производство в суде Швейцарии, а также не предоставляет никаких доказательств в поддержку своего ходатайства", - сообщили в НБУ.

Что касается второго аргумента, то финрегулятор отмечает, что в любом случае производства в суде Швейцарии не может быть остановлено на текущей начальной стадии рассмотрения, ведь Коломойский еще не предоставил никакого объяснения своей позиции по существу спора в ответ на исковое заявление Нацбанка, которое было подано против него 18 декабря 2018 года.

"Соответственно в суд Швейцарии отсутствует возможность учесть интересы сторон для принятия решения по ходатайству о приостановлении производства. Также Национальный банк считает, что ходатайство о приостановлении производства не соответствует другим критериям, на основании которых оно может быть остановлено", - заявили в НБУ.

Кроме того, в финрегуляторе указали, что несмотря на то, что решение Печерского райсуда Киева было провозглашено почти два месяца назад - 20 апреля 2019 года, судья до сих пор не сдал полный текст решения по делу.

"Согласно законодательству Украины составления полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства. Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по этому поводу не поступало. В связи с этим 12 июня 2019 года на действия судьи была подана дисциплинарная жалоба в Высший совет правосудия", - отметили в финрегуляторе.

После того, как будет составлен полный текст решения суда, у НБУ будет 30 дней на его обжалование, что он и твердо намерен осуществить, добавили в Нацбанке.

"Поэтому решение Печерского районного суда г. Киева до сих пор не вступило в законную силу. Принимая во внимание вышесказанное, Национальный банк считает, что остановка производства в швейцарском суде будет также нарушать принцип эффективного рассмотрения иска и право Национального банка на получение судебного решения в разумные сроки", - заявили в НБУ.

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Напомним, в 2015 году украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем ПриватБанка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, полученных за период 2008-2014 годов.

"Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Национальным банком, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн. И.В. Коломойский не выполнил ни одного из этих своих обязательств перед Национальным банком", - уточнили в НБУ.

В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в украинские суды и один иск в Суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) против Коломойского для погашения кредитов рефинансирования ПриватБанка.

19 марта Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Национального банка и обязал Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотреть указанные иски.

В НБУ также заявляли, что Коломойский пытается заблокировать иск финрегулятора в Швейцарии.