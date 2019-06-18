НБУ надав суду Швейцарії аргументи щодо спроби Коломойського зупинити провадження

"13 червня Національний банк надав суду Першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія) свої аргументи щодо клопотання екс-акціонера ПриватБанку І.В. Коломойського про зупинення судового провадження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у фінрегуляторі, 21 травня 2019 року Коломойський подав до швейцарського суду клопотання про зупинення судового провадження, яке Нацбанк ініціював проти нього.

Це клопотання ґрунтувалося на проголошеній Печерським районним судом м. Києва 20 квітня 2019 року резолютивній частині рішення. Тоді суд повністю задовольнив вимоги Коломойського і таким чином розірвав сім договорів поруки, на п’ять з яких НБУ посилався у своїй позовній заяві проти Коломойського, поданій у Швейцарії.

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"Зазначені договори поруки слугували забезпеченням кредитів рефінансування, наданих Національним банком ПриватБанку до входження держави в його капітал. Зазначимо, що це рішення Печерського районного суду м. Києва не набрало законної сили", - уточнили у НБУ.

Намагаючись обґрунтувати своє клопотання, екс-акціонер ПриватБанку вказав, що, на його думку, рішення Печерського райсуду Києва тісно пов’язане з судовим провадженням у Швейцарії і має вирішальний вплив на його результат.

"У зв'язку з цим, Коломойський І.В. вважає, що це провадження варто зупинити до винесення рішень за будь-якими апеляційними скаргами стосовно зазначеного судового рішення в Україні", - повідомили у Нацбанку.

У своїй же відповіді на клопотання Коломойського, яку НБУ надав швейцарському суду, фінрегулятор стверджує, що всупереч позиції Коломойського рішення Печерського райсуду Києва насправді жодним чином не стосується провадження у суді Швейцарії.

До того ж, як зазначили у НБУ, згідно з законодавством Швейцарії немає жодних юридичних підстав на підтримку позиції щодо зупинення провадження у Швейцарії.

Наводячи перший аргумент, Нацбанк зазначив суду Швейцарії, підкріпивши свою позицію аргументованим експертним висновком з відповідних питань українського права, що навіть якщо рішення Печерського райсуду Києва про розірвання договорів поруки набере законної сили в майбутньому, воно не може анулювати зобов'язання Коломойського, які виникли до розірвання цих договорів.

"Позовні вимоги Національного банку до суду Швейцарії стосуються його зобов'язань, які вже виникли за відповідними договорами поруки. Тому рішення Печерського районного суду м. Києва не може мати жодних правових наслідків для провадження у суді Швейцарії. Водночас у своєму клопотанні про зупинення провадження І.В. Коломойський не надає чітких пояснень щодо правових норм, на підставі яких він заявляє, що рішення Печерського районного суду м. Києва має вплив на провадження у суді Швейцарії, а також не надає жодних доказів на підтримку свого клопотання", - повідомили у НБУ.

Щодо другого аргументу, то фінрегулятор зазначає, що у жодному разі провадження в суді Швейцарії не може бути зупинене на поточній початковій стадії розгляду, адже Коломойський ще не надав жодного пояснення своєї позиції по суті спору у відповідь на позовну заяву Нацбанку, яка була подана проти нього 18 грудня 2018 року.

"Відповідно у суду Швейцарії відсутня можливість зважити інтереси сторін задля ухвалення рішення щодо клопотання про зупинення провадження. Також Національний банк вважає, що клопотання про зупинення провадження не відповідає іншим критеріям, на підставі яких воно може бути зупинене", - заявили у НБУ.

Крім того, у фінрегуляторі вказали, що попри те, що рішення Печерського райсуду Києва було проголошено майже два місяці тому – 20 квітня 2019 року, суддя досі не склав повний текст рішення у справі.

"Відповідно до законодавства України складання повного рішення суду може бути відкладено на строк не більше як 10 днів із дня закінчення розгляду. Національний банк уже тричі подавав до канцелярії суду клопотання про видачу повного тексту, проте жодної відповіді щодо цього не надходило. У зв'язку з цим 12 червня 2019 року на дії судді була подана дисциплінарна скарга до Вищої ради правосуддя", - зазначили у фінрегуляторі.

Після того, як буде складено повний текст рішення суду, НБУ матиме 30 днів на його оскарження, що він і має рішучий намір здійснити, додали у Нацбанку.

"Тому рішення Печерського районного суду м. Києва досі не набрало законної сили. Беручи до уваги вищезазначене, Національний банк вважає, що зупинення провадження у швейцарському суді буде також порушувати принцип ефективного розгляду позову та право Національного банку на отримання судового рішення у розумні строки", - заявили у НБУ.

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Нагадаємо, У 2015 році український бізнесмен Ігор Коломойський, який на той момент був співвласником ПриватБанку, уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п’яти кредитів рефінансування ПриватБанку, отриманих за період 2008–2014 років.

"Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн. І.В. Коломойський не виконав жодного із цих своїх зобов'язань перед Національним банком", - уточнили у НБУ.

У 2018 році Національний банк подав чотири позови до українських судів та один позов до Суду першої інстанції Республіки та Кантона Женеви (Швейцарія) проти Коломойського задля погашення кредитів рефінансування ПриватБанку.

19 березня Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Національного банку та зобов’язав Господарський суд Дніпропетровської області розглянути зазначені позови.

У НБУ також заявляли, що Коломойський намагається заблокувати позов фінрегулятора у Швейцарії.