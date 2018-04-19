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NBC: встреча Ким Чен Ына и Трампа может произойти в Швейцарии

Киев • УНН

 • 10903 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может произойти в Швейцарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американский телеканал NBC.

NBC: встреча Ким Чен Ына и Трампа может произойти в Швейцарии

По сведениям источников издания, представители двух стран пока не решили окончательно, где именно пройдет саммит. В числе вариантов, которые рассматривались, но были отвергнуты из соображений безопасности, Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. “По словам чиновников, американские официальные лица вместо этого выступают за более нейтральные места, желательно в Европе, в числе лучших вариантов — Швейцария”, — отмечается в публикации.

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Следует отметить, издание The Washington Post ранее сообщало, что одним из возможных мест для встречи также Швеция. Эта страна представляет интересы США в КНДР. Контакты между двумя странами осуществляются, в частности, через посольство королевства в Пхеньяне.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в имении “Mar-a-Lago” в Палм-Бич (штат Флорида) подтвердил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая , по его словам, состоится в ближайшие недели.

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