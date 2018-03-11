Історична зустріч Трампа та Кім Чен Іна може відбутися у Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Швеція готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським диктатором Кім Чен Іномю. Про це заявив швецький прем'єр-міністр Стефан Льофвен, пише УНН з посиланням на видання The Local.
"Якщо ми можемо будь-яким чином допомогти, ми це зробимо", - сказав прем’єр-міністр Швеції.
Він нагадав, що в минулому американські дипломати використовували посольство Швеції в Пхеньяні як канал контактів з КНДР.
"Я не хочу спекулювати на тему того, що це може означати…. Але той факт, що ми є захисною силою для США, що ми були на кордоні з 1950-их, що ми мали посольство у Пхеньяні від початку 1970-их, дає нам такі відносини з Північною Кореєю, у яких, як ми відчуваємо, вони нам довіряють", - сказав політик.
Нагадаємо, Швеція була названа можливим місцем зустрічі американською газетою Washington Post, телекомпанією ABC News.