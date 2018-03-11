Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ын может произойти в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Швеция готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ином. Об этом заявил шведский премьер-министр Стефан Левфвен, пишет УНН со ссылкой на издание The Local.
"Если мы можем каким-либо образом помочь, мы это сделаем", - сказал премьер-министр Швеции.
Он напомнил, что в прошлом американские дипломаты использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал контактов с КНДР.
"Я не хочу спекулировать на тему того, что это может означать... Но тот факт, что мы защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", - сказал политик.
Напомним, Швеция была названа возможным местом встречи американской газетой Washington Post, телекомпанией ABC News.