Трамп заявив, що Помпео провів чудову зустріч з лідером КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що висунутий ним на пост держсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео провів відмінну зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, налагодивши контакт з главою республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“До речі, Помпео тільки що покинув Північну Корею після прекрасної зустрічі з Кім Чен Ином. Він справді добре порозумівся з ним, дійсно відмінно”, — сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів перед початком чергової дискусії з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе в маєтку “Mar-a-Lago” в Палм-Біч (штат Флорида).
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Також американський лідер висловив упевненість в тому, що Сенат Конгресу США затвердить директора Центрального розвідувального управління Майкла Помпео на посаді держсекретаря Сполучених Штатів.
“Я вважаю, що він пройде процес затвердження”, — сказав Трамп. Президент США також охарактеризував Помпео як “видатного, прекрасного джентльмена”. “Я думаю, він буде по-справжньому прекрасним держсекретарем”, — підкреслив президент.
Нагадаємо, колишній директор ЦРУ і кандидат на посаду державного секретаря США Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином на католицький Великдень, яка відзначалася цього року 1 квітня.