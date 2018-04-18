Трамп не виключив, що зустріч з Кім Чен Ином може не відбутися

“Дуже скоро у мене відбудеться розмова з Кім Чен Ином. Це, ймовірно, відбудеться на початку червня або навіть раніше, в залежності від того, як будуть розвиватися події. Можливо, події будуть розвиватися не так, як хотілося б, і у нас не буде зустрічі. Подивимося, що станеться”, — зазначив він відразу після того, як у нього почалася зустріч з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе в “Мар-а-Лаго” в Палм-Біч (штат Флорида).

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За словами Трампа, він розраховує на те, що “все піде за планом”. “Ми будемо продовжувати йти тим шляхом, який обрали”, — додав президент, маючи на увазі підготовку до зустрічі. Його висловлювання поширив прес-пул Білого дому.

Трамп також повідомив, відповідаючи на запитання одного з журналістів, що розглядаються п’ять місць, де могла б відбутися зустріч з Кім Чен Ином. Раніше, зокрема, в американських ЗМІ називалися Монголія і демілітаризована зона між КНДР і Республікою Корея.

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Як стало відомо 8 березня, Кім Чен Ин передав Трампу через представників Південної Кореї усну пропозицію про проведення зустрічі, і глава адміністрації США його прийняв, зазначивши тоді, що вона повинна відбутися до кінця травня. 9 квітня американський лідер уточнив, що зустріч може пройти “або в травні, або на початку червня”. За словами представників Білого дому, місце і дата зустрічі все ще не визначені.