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Трамп не исключил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

Киев • УНН

 • 8234 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп допустил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может и не произойти, но американский лидер надеется, что всё пойдет по плану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Трамп не исключил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

“Очень скоро у меня состоится разговор с Ким Чен Ыном. Это, вероятно, состоится в начале июня или даже ранее, в зависимости от того, как будут развиваться события. Возможно, события будут развиваться не так, как хотелось бы, и у нас не будет встречи. Посмотрим, что произойдет”, — отметил он сразу после того, как у него началась встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в “Мар-а-Лаго” в Палм-Бич (штат Флорида).

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По словам Трампа, он рассчитывает на то, что “всё пойдет по плану”. “Мы будем продолжать идти тем путем, который выбрали”, — добавил президент, имея в виду подготовку к встрече. Его высказывания распространил пресс-пул Белого дома.

Трамп также сообщил, отвечая на вопрос одного из журналистов, рассматриваются пять мест, где могла бы состояться встреча с Ким Чен Ыном. Ранее, в частности, в американских СМИ назывались Монголия и демилитаризованная зона между КНДР и Республикой Корея.

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Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский лидер уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.

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