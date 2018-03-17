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ЦРУ стало головним куратором зустрічі Кім Чен Ина і Трампа

ЦРУ стало головним куратором зустрічі Кім Чен Ина і Трампа

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Ключову роль у підготовці зустрічі президента США Дональд Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина грає з американської сторони не Держдепартамент, а Центральне розвідувальне управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The New York Times.

За відомостями джерел видання, співробітники ЦРУ зокрема відповідають за “контакти закритими каналами”, а також за процес планування. “Рішення Білого дому використовувати розвідувальні, а не дипломатичні канали у комунікації з КНДР свідчить про вплив директора ЦРУ Майка Помпео, якого Трамп на цьому тижні обрав на зміну Рексу Тіллерсону на посаді держсекретаря, — констатує газета. — Воно також відображає зниження ролі Держдепартаменту в підготовці до найризикованішої за багато років зустрічі американського президента з лідером іншої держави”.

Джерела видання повідомили, що Помпео вже взаємодіяв з представниками КНДР за посередництва ЦРУ і розвідки республіки. Крім того, Помпео підтримує зв’язок з директором Національної розвідувальної служби Південної Кореї Со Хуном. Останній, за інформацією видання, передав Трампу пропозицію Кім Чен Ина про проведення зустрічі.

За оцінкою The New York Times, той факт, що Помпео бере активну участь в підготовці зустрічі, частково пояснює, чому Трамп вирішив звільнити Тіллерсона з поста держсекретаря саме на цьому тижні. Як констатується в публікації, президент США, за словами джерел, хотів, щоб шефом американської дипломатії був той, чиї погляди щодо КНДР більшою мірою збігалися з його власними.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до травня поточного року.

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