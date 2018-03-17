ЦРУ стало главным куратором встречи Ким Чен Ына и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Ключевую роль в подготовке встречи президента США Дональд Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына играет с американской стороны не Госдепартамент, а Центральное разведывательное управление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times.
По сведениям источников издания, сотрудники ЦРУ в частности отвечают за “контакты закрытыми каналами”, а также за процесс планирования. “Решение Белого дома использовать разведывательные, а не дипломатические каналы в коммуникации с КНДР свидетельствует о влиянии директора ЦРУ Майка Помпео, которого Трамп на этой неделе избрал на смену Рексу Тиллерсону в должности госсекретаря, — констатирует газета. — Оно также отражает снижение роли Госдепартамента в подготовке к самой рискованной за многие годы встречи американского президента с лидером другого государства”.
Источники издания сообщили, что Помпео уже взаимодействовал с представителями КНДР при посредничестве ЦРУ и разведки республики. Кроме того, Помпео поддерживает связь с директором Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хуном. Последний, по информации издания, передал Трампу предложение Ким Чен Ына о проведении встречи.
По оценке The New York Times, тот факт, что Помпео активно участвует в подготовке встречи, частично объясняет, почему Трамп решил освободить Тиллерсона с поста госсекретаря именно на этой неделе. Как констатируется в публикации, президент США, по словам источников, хотел, чтобы шефом американской дипломатии был тот, чьи взгляды в отношении КНДР в большей степени совпадали с его собственными.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.