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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил, что Помпео провел замечательную встречу с лидером КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выдвинутый им на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео провел отличную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, наладив контакт с главой республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что Помпео провел замечательную встречу с лидером КНДР

“Кстати, Помпео только что покинул Северную Корею после прекрасного встречи с Ким Чен Ыном. Он действительно хорошо поладил с ним, действительно отлично”, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед началом очередной дискуссии с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в имении “Mar-a-Lago”, Палм-Бич (штат Флорида).

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Также американский лидер выразил уверенность в том, что Сенат Конгресса США утвердит директора Центрального разведывательного управления Майкл Помпео в должности госсекретаря США.

“Я считаю, что он пройдет процесс утверждения”, — сказал Трамп. Президент США также охарактеризовал Помпео как “выдающегося, прекрасного джентльмена”. “Я думаю, он будет по-настоящему прекрасным госсекретарем”, — подчеркнул президент.

Напомним, бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху, которая отмечалась в этом году 1 апреля.

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