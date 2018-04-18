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ЗМІ: Помпео зустрічався з Кім Чен Ином на великодніх вихідних

Київ • УНН

 • 9522 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Колишній директор ЦРУ і кандидат на посаду державного секретаря США Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином на католицький Великдень, яка відзначалася цього року 1 квітня. Про це пише The Washington Post з посиланням на два джерела, передає УНН.

ЗМІ: Помпео зустрічався з Кім Чен Ином на великодніх вихідних

За даними видання, переговори Помпео і Кім Чен Ина потрібні були, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів країн. Відзначається, що секретні переговори політиків відбулися, коли Помпео представили на посаду держсекретаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп не виключив, що зустріч з Кім Чен Ином може не відбутися

Як стало відомо 8 березня, Кім Чен Ин передав Трампу через представників Південної Кореї усну пропозицію про проведення зустрічі, і глава адміністрації США його прийняв, зазначивши тоді, що вона повинна відбутися до кінця травня. 9 квітня американський лідер уточнив, що зустріч може пройти “або в травні, або на початку червня”. За словами представників Білого дому, місце і дата зустрічі все ще не визначені.

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