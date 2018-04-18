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СМИ: Помпео встречался с Ким Чен Ыном во время пасхальных выходных

Киев • УНН

 • 9522 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху, которая отмечалась в этом году 1 апреля. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, передает УНН.

СМИ: Помпео встречался с Ким Чен Ыном во время пасхальных выходных

По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына нужны были, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров стран. Отмечается, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп не исключил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский лидер уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.

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