СМИ: Помпео встречался с Ким Чен Ыном во время пасхальных выходных

По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына нужны были, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров стран. Отмечается, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.

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Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский лидер уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.