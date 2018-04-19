NBC: зустріч Кім Чен Ина і Трампа може відбутися в Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися в Швейцарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на американський телеканал NBC.
За відомостями джерел видання, представники двох країн поки не вирішили остаточно, де саме пройде саміт. У числі варіантів, які розглядалися, але були відкинуті з міркувань безпеки, Пекін, Пхеньян і Улан-Батор. “За словами чиновників, американські офіційні особи замість цього виступають за більш нейтральні місця, бажано в Європі, в числі кращих варіантів — Швейцарія”, — наголошується в публікації.
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Слід зазначити, видання The Washington Post раніше повідомляло, що одним з можливих місць для зустрічі також є Швеція. Ця країна представляє інтереси США в КНДР. Контакти між двома країнами здійснюються, зокрема, через посольство королівства в Пхеньяні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе в маєтку “Mar-a-Lago” в Палм-Біч (штат Флорида) підтвердив готовність провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка, за його словами, відбудеться в найближчі тижні.