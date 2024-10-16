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Назначены дополнительные поезда на популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов

Назначены дополнительные поезда на популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 10:52  •  4185 просмотра

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На популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов назначены дополнительные поезда для детских групп и других пассажиров. Рейсы состоятся 25-31 октября, билеты уже доступны в продаже.

Путешествия для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы будут обеспечены поездом  Киев-Ужгород и Киев-Львов. В «Укрзализныце» объяснили расписание, передает УНН.

Поезд №213/214 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 октября, везя на борту рекордное количество детских групп, для которых и предназначены эти два рейса.

В обратном направлении, из Ужгорода, поезд отправится 26 и 28 октября в 20:20 и прибудет в столицу в 10:06 - билеты на эти рейсы уже в продаже😌

Поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов будет отправляться из Киева 25, 26 и 31 октября в 6:54 и прибывать во Львов в 13:12. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 13:50 и прибывать в Киев в 20:02.

Билеты на рейсы доступны в приложении Укрзализныци и других каналах продажи билетов.

Напомним,

«Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев-Каменец-Подольский-Киев 24, 28 и 31 октября. Продажа билетов на эти рейсы уже начата, в составе поезда есть вагоны всех типов.

Укрзализныця добавляет рейсы в Одессу и Львов на осенние каникулы11 октября 2024, 09:55 • 11525 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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