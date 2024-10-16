Призначено додаткові потяги на популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів
Київ • УНН
На популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів призначено додаткові потяги для дитячих груп та інших пасажирів. Рейси відбудуться 25-31 жовтня, квитки вже доступні у продажу.
Подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули будуть забезпечені потягом Київ-Ужгород та Київ-Львів. В "Укрзалізниці" пояснили розклад, передає УНН.
Поїзд №213/214 Київ — Ужгород відправиться з Києва 25 та 27 жовтня, везучи на борту рекордну кількість дитячих груп, для яких і призначені ці два рейси.
В зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20 та прибуде до столиці о 10:06 - квитки на ці рейси вже в продажу😌
Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54 та прибуватиме до Львова о 13:12. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02.
Квитки на рейси доступні в застосунку Укрзалізниці та інших каналах продажу квитків.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси поїзда №239/240 Київ-Кам'янець-Подільський-Київ 24, 28 та 31 жовтня. Продаж квитків на ці рейси вже розпочато, у складі поїзда є вагони всіх типів.
Укрзалізниця додає рейси до Одеси та Львова на осінні канікули11.10.24, 12:55 • 12081 перегляд