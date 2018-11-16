НАПК внесло предписание главе Минюста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру юстиции Украины Павлу Петренко из-за конфликта интересов, который связан с и.о. директора ГП "Центр оценки и информации". Соответствующее решение члены НАПК сегодня приняли на заседании, передает УНН.
"Проект решения о внесении предписания Петренко Павлу Дмитриевичу относительно Леманинца Вячеслава Николаевича. Решение принято", - сказал глава НАПК Александр Мангул.
В проекте решения указано, что предписание внесено из-за нарушения требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов из-за и.о. директора государственного предприятия "Центр оценки информации" Вячеслава Леманинца.
Ранее, в сентябре 2017 года, НАПК уже выносило предписание Петренко. Отметим, что тогда он оказался в комании еще четырех чиновников - первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, а также министра культуры Евгения Нищука.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжило срок полной проверки электронных деклараций народного депутата Украины Виктории Сюмар за три года.