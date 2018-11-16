НАЗК внесло припис главі Мін’юсту

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру юстиції України Павлу Петренку через конфлікт інтересів, який пов’язаний з в.о. директора ДП “Центр оцінки та інформації”. Відповідне рішення члени НАЗК сьогодні ухвалили на своєму засіданні, передає УНН.

“Проект рішення про внесення припису Петренку Павлу Дмитровичу стосовно Леманинця В’ячеслава Миколайовича. Рішення прийнято”, — сказав голова НАЗК Олександр Мангул.

У проекті рішення вказано, що припис внесено через порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів через в.о. директора державного підприємства “Центр оцінки інформації” В’ячеслава Леманинця.

Раніше, у вересні 2017 року, НАЗК вже виносило припис Петренку. Відзначимо, що тоді він опинився у команії ще чотирьох урядовців - першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, міністра інфраструктури Володимира Омеляна, міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, а також міністра культури Євгена Нищука.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило строк повної перевірки електронних декларацій народного депутата України Вікторії Сюмар за три роки.

Українські Національні Новини

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