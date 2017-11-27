НАЗК винесло приписи вже п'ятьом міністрам

"Станом на сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 15 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони були винесені за результатами перевірок органів державної влади та місцевого самоврядування з організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

Так, приписи внесено першому віце-прем'єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву, міністру юстиції Павлу Петренку, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, міністру молоді і спорту Ігорю Жданову, міністру культури Євгену Нищуку.

Також внесено приписи, зокрема, голові Нацполіції Сергію Князєву, в.о. голові ДФС Мирославу Продану, голові Держагентства автомобільних доріг Славоміру Новаку.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло припис керівнику апарату Адміністрації Президента.