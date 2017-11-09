НАЗК винесло припис керівнику апарату Адміністрації Президента

"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Керівнику Апарату Адміністрації Президента України Олексію Дніпрову", - сказано у повідомленні.

Припис внесено стосовно заступника керівника головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента Володимира Колесніка за результатами повної перевірки поданих ним декларацій.

Як зазначається, НАЗК виявило порушення у його деклараціях за 2015 та 2016 роки. Зокрема, встановлено, що суб’єкт декларування не відобразив деякі відомості про автомобілі, зареєстровані за ним та членом його сім’ї на праві власності, та про наявність корпоративних прав, а також зазначив недостовірні відомості щодо окремих об’єктів нерухомості та отриманих доходів.

В Агентстві вказали, що оскільки задекларовані недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму меншу, ніж 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці порушення не містять ознак правопорушень, передбачених ч.4 ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366-1 КК України.

НАЗК вимагає вжити заходів щодо усунення декларантом порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення декларанта до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, НАЗК винесло два приписи міністру освіти і науки Лілії Гриневич.