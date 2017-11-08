НАЗК винесло два приписи Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло два приписи міністру освіти і науки України Лілії Гриневич стосовно керівників навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
"НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення двох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону міністру освіти і науки України Лілії Гриневич. Приписи внесено стосовно ректора Одеської національної академії харчових технологій Богдана Єгорова і директора Краматорського вищого професійного училища Михайла Купрікова", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, ректор Одеської національної академії харчових технологій Б.Єгоров має "неврегульований потенційний конфлікт інтересів", оскільки у його підпорядкуванні перебувають близькі йому особи.
У НАЗК встановили, що М.Купріков та керівництво департаменту освіти Донецької області не вжили заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів. Повідомляється, що М.Купріков має приватний інтерес, зумовлений сімейними стосунками, що є ознаками потенційного конфлікту інтересів.
Ці обставини, наголосили в агентстві, можуть вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття посадовцями рішень, або вчинення чи невчинення дій під час виконання відповідних службових повноважень.
НАЗК вимагає усунути порушення законодавства, провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, і розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
Як повідомляв УНН, НАЗК внесло припис директору НАБУ Артему Ситнику у зв'язку з порушенням його співробітниками вимог законодавства щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів, інших порушень.