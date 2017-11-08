НАПК вынесло два предписания Гриневич

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117584 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103573 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106335 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105285 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94672 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102188 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
НАПК вынесло два предписания Гриневич

НАПК вынесло два предписания Гриневич

Киев  •  УНН

 • 12055 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении руководителей учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"НАПК на своем заседании приняло решение о внесении двух предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру образования и науки Украины Лилии Гриневич. Предписания внесены в отношении ректора Одесской национальной академии пищевых технологий Богдана Егорова и директора Краматорского высшего профессионального училища Михаила Куприкова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ректор Одесской национальной академии пищевых технологий Б.Егоров имеет "неупорядоченный потенциальный конфликт интересов", поскольку в его подчинении находятся близкие ему лица.

В НАПК установили, что М.Куприков и руководство департамента образования Донецкой области не приняли меры по урегулированию потенциального конфликта интересов. Сообщается, что М.Куприков имеет частный интерес, обусловленный семейными отношениями, что является признаками потенциального конфликта интересов.

Эти обстоятельства, отметили в агентстве, могут повлиять на объективность или беспристрастность принятия должностными лицами решений, или совершения/несовершения действий во время выполнения соответствующих служебных полномочий.

НАПК требует устранить нарушения законодательства, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Как сообщал УНН, НАПК внесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику в связи с нарушением его сотрудниками требований законодательства относительно этического поведения, конфликта интересов, других нарушений.

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