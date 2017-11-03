НАЗК винесло припис Ситнику

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику. Припис внесено щодо детектива Головного підрозділу детективів НАБУ Ігоря Семака", - зазначається у повідомленні.

НАЗК встановило, що перебуваючи на посаді детектива, І.Семак не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та не повідомив безпосереднього керівника про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

Зокрема, у діяльності детектива, який входить до групи, яка розслідує провадження щодо закупівель "НАЕК «Енергоатом" та щодо розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем керівництва ДП “СхідГЗК”, не виключається можливість наявності приватного інтересу, зумовленого попередньою оплачуваною роботою на посаді помічника-консультанта народного депутата України Вікторії Войціцької.

У НАЗК наголосили, що І.Семак не повідомляв НАБУ про наявність потенційного конфлікту інтересів під час своєї участі у проведенні досудового розслідування за зазначеними кримінальними провадженнями.

Агентство вимагає провести службове розслідування, притягнути винних осіб до відповідальності та врегулювати потенційний конфлікт інтересів, що виник у діяльності Ігоря Семака.

Як повідомляв УНН, НАЗК внесло припис міністру Омеляну.