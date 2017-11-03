НАПК вынесло предписание Ситнику

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50532 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117566 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106330 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105280 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94661 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104253 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102188 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НАПК вынесло предписание Ситнику

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику в связи с нарушением его сотрудниками требований законодательства относительно этического поведения, конфликта интересов, других нарушений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику. Предписание внесено в отношении детектива Главного подразделения детективов НАБУ Игоря Семака", - отмечается в сообщении.

Назка установило, что будучи детективом, И.Семак не принял мер по урегулированию потенциального конфликта интересов и не сообщил непосредственного руководителя о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В частности, в деятельности детектива, который входит в группу, которая расследует производства по закупкам "НАЭК "Энергоатом" и о растрате чужого имущества и злоупотребления служебным положением руководства ГП "ВостГОК", не исключается возможность наличия частного интереса, вызванного предыдущей оплачиваемой работой в должности помощника консультанта народного депутата Украины Виктории Войцицкой.

В НАПК отметили, что И.Семак не сообщил НАБУ о наличии потенциального конфликта интересов во время своего участия в проведении досудебного расследования по указанным уголовным производствам.

Агентство требует провести служебное расследование, привлечь виновных к ответственности и урегулировать потенциальный конфликт интересов, возникший в деятельности Игоря Семака.

Как сообщал УНН, НАПК внесло предписание министру Омеляну.

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