НАПК вынесло предписание Ситнику

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику. Предписание внесено в отношении детектива Главного подразделения детективов НАБУ Игоря Семака", - отмечается в сообщении.

Назка установило, что будучи детективом, И.Семак не принял мер по урегулированию потенциального конфликта интересов и не сообщил непосредственного руководителя о наличии у него потенциального конфликта интересов, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

В частности, в деятельности детектива, который входит в группу, которая расследует производства по закупкам "НАЭК "Энергоатом" и о растрате чужого имущества и злоупотребления служебным положением руководства ГП "ВостГОК", не исключается возможность наличия частного интереса, вызванного предыдущей оплачиваемой работой в должности помощника консультанта народного депутата Украины Виктории Войцицкой.

В НАПК отметили, что И.Семак не сообщил НАБУ о наличии потенциального конфликта интересов во время своего участия в проведении досудебного расследования по указанным уголовным производствам.

Агентство требует провести служебное расследование, привлечь виновных к ответственности и урегулировать потенциальный конфликт интересов, возникший в деятельности Игоря Семака.

Как сообщал УНН, НАПК внесло предписание министру Омеляну.