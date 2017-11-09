НАПК вынесло предписание руководителю аппарата Администрации Президента

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона руководителю Аппарата Администрации Президента Украины Алексею Днипрову", - говорится в сообщении.

Предписание внесено в отношении заместителя руководителя главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Владимира Колесника по результатам полной проверки представленных им деклараций.

Как отмечается, НАПК выявило нарушения в его декларациях за 2015 и 2016 годы. В частности, установлено, что он не отразил некоторые сведения об автомобилях, зарегистрированных за ним и членом его семьи на праве собственности, и о наличии корпоративных прав, а также отметил недостоверные сведения по отдельным объектам недвижимости и полученных доходов.

В Агентстве указали, что поскольку задекларированные недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму меньшую, чем 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, эти нарушения не содержат признаков правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 366-1 УК Украины.

НАПК требует принять меры по устранению декларантом нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении декларанта к дисциплинарной ответственности.

Напомним, НАПК вынесло два предписания министру образования и науки Лилии Гриневич.