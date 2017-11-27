НАПК вынесло предписания уже пяти министрам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания руководителям пяти министерств. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"По состоянию на сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло 15 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они были вынесены по результатам проверок органов государственной власти и местного самоуправления по организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.
Так, предписания внесены первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву, министру юстиции Павлу Петренко, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру молодежи и спорта Игорю Жданову, министру культуры Евгения Нищука.
Также внесены предписания, в частности, председателю Нацполиции Сергею Князеву, и.о. голове ГФС Мирославу Продану, глава Госагентства автомобильных дорог Славомиру Новаку.
Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписание руководителю аппарата Администрации Президента.