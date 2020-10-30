НАПК назвало "счастливчиков" из-за решения КСУ относительно деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало имена лиц, которым из-за решения Конституционного Суда, как утверждают в НАПК, удастся избежать ответственности за ложь в декларациях. В перечне - чиновники, депутаты, судьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу агентства.
“Мы в Национальном агентстве предотвращения коррупции считаем, что страна должна знать своих ”счастливчиков“ в лицо. Сегодня мы публикуем имена лиц, которым из-за решения Конституционного Суда удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений”, — говорится в сообщении.
“Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, члены правительства — все те, кого налогоплательщики наняли на работу.
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- Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал заем на 1,2 млн долл. США от физического лица в ежегодной декларации.
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- Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых обнаружено наибольшую сумму недостоверных сведений. Чурило "забыл“ указать средства, одолженные другому физическому лицу в размере 95,3 млн грн.
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- Виктор Андреев, заместитель Шевченковской РГА в Киеве, не указал в декларации больше 60 млн грн, которые получил в качестве займа от частной компании, которая занимается "деятельностью по обеспечению физического комфорта“.
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- Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости, которой владеет на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 2,1 млн грн, и "забыл“ о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн.
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- Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, занизил стоимость недвижимости почти 400 тыс. грн, а также "забыл“ о том, как занял третьим лицам 21,5 млн грн”, - привели перечень в НАПК.
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“Это только начало. Мы продолжим публиковать имена лиц, которым Конституционный Суд помог избежать наказания”, - добавили в НАПК.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.