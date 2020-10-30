НАЗК назвало "щасливчиків" через рішення КСУ щодо декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало імена осіб, яким через рішення Конституційного Суду, як стверджують у НАЗК, пощастить уникнути відповідальності за брехню у деклараціях. У переліку - урядовці, депутати, судді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу агентства.
“Ми в Національному агентстві запобігання корупції вважаємо, що країна має знати своїх "щасливчиків“ в обличчя. Сьогодні ми публікуємо імена осіб, яким через рішення Конституційного Суду пощастить уникнути відповідальності за декларування недостовірних відомостей”, — йдеться у повідомленні.
“Це будуть екс-міністр, депутати міських рад та районних рад, судді, директори державних підприємств, урядовці — всі ті, кого платники податків найняли на роботу.
-
- Ігор Насалик, екс-міністр енергетики та вугільної промисловості, не вказав позику на 1,2 млн дол. США від фізичної особи у щорічній декларації.
-
- Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило "забув“ вказати кошти, позичені іншій фізичній особі, у розмірі 95,3 млн грн.
-
- Віктор Андрєєв, заступник Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації більше 60 млн грн, які отримав як позику від приватної компанії, яка займається "діяльністю із забезпечення фізичного комфорту“.
-
- Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради, занизив вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 млн грн, не вказав корпоративні права на 2,1 млн грн, і "забув“ про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках більше 1 млн грн.
-
- Руслан Мороз, депутат Володимир-Волинської міськради, занизив вартість нерухомості на майже 400 тис. грн, а ще "забув“ про те, як позичив третім особам 21,5 млн грн”, — навели перелік у НАЗК.
-
“Це лише початок. Ми продовжимо публікувати імена осіб, яким Конституційний Суд допоміг уникнути покарання”, — додали у НАЗК.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.