Самая дорогая алкогольная компания в мире: стал известен неожиданный лидер

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Так, всего лишь за последние два года небывалый рост продаж вывел двух крупнейших производителей спирта КНР на вершину международной турнирной таблицы. Они оцениваются в 375 млрд фунтов стерлингов.

Сами же китайцы с восторгом отзываются о органолептических свойствах своего самогона, но за рубежом напиток особым успехом не пользуется.

Примечательно, что еще пару лет назад самогон байцзю входил в рацион китайских солдат, но в 2018 году был убран. И именно тогда начался стремительный рост спроса на напиток.

За период карантина стоимость компаний вновь возросла, как и их прибыль. Так, в 2019 году было продано 11 млрд литров байцзю, что больше, чем объем всего проданного виски, водки, джина, рома и текилы за этот же период времени.

Напомним, что в Украине наибольшей популярностью пользуется качественный алкоголь таких отечественных производителей: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Также напомним, что ранее эксперты назвали культовые новогодние напитки в Украине.