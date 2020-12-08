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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105651 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Праздник приближается: эксперты назвали культовый украинский новогодний алкоголь

Праздник приближается: эксперты назвали культовый украинский новогодний алкоголь

Киев  •  УНН

 • 18860 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Зачастую, именно за три недели до новогодних праздников начинается планирование: как праздновать и что подарить. Особое же место всегда отводится алкогольному меню. Эксперты рассказали УНН, с какими напитками чаще всего встречают праздники украинцы.

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Так, алкогольный эксперт Игорь Товкач считает, что комбинация шампанского и водки уже стала культовой на новогодних столах. О чем свидетельствует и значительный рост продаж именно этих алкогольных напитков накануне.

"Традиционно - водка и шампанское, как и оливье, стали культовым набором, сопровождающим новогодние праздники. Но главное в этом случае - умеренность", - отметил он.

А дегустаторка крепких алкогольных напитков Валентина Попова уверена, что выбор новогоднего напитка чаще всего обоснован культурными особенностями каждого народа.

"Традиционно принято, что шампанское. Время от времени - с модным джином или виски. Но я, например, не пью шампанское. В новогоднюю ночь я лучше выпью 50 граммов чистой водки. Ведь ни один традиционный украинский стол не обходится без водки", - подчеркнула она.

Эксперты одного из топ-5 украинских производителей качественного алкоголя PRIME отмечают, что водка является традиционной составляющей любого праздничного стола. Кроме того, качественная водка является идеальным компонентом многих сложных и простых алкогольных коктейлей. Поэтому она подходит к любым форматам празднования: от теплого застолья в узком семейном кругу до взрывных вечеринок с зажигательными шотами.

"Водка - это идеальный чистый лист, на котором легко отразить характер или настроение любого формата вечеринки", - подчеркнули эксперты PRIME.

Напомним, известный психолог Мария Фабричева ранее рассказала, что выбор алкоголя может раскрыть о характере и личности человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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