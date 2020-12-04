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Стали відомі найбільші поціновувачі української горілки у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У липні-серпні постачання української горілки за кордон склали 10,4 млн доларів. Про це свідчать днями опубліковані дані Держстатистики, передає УНН.

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Найбільше української горілки було поставлено Казахстану — на 1,2 млн доларів.

Друге місце у списку займають ОАЕ. За два місяці постачання української горілки в ОАЕ склали 872 тис. доларів.

На третьому місці – Вірменія, із показником у 856 тис. доларів. Чимало української горілки було поставлено у Німеччину (475 тис. доларів), Польщу (450 тис. доларів), Латвію (450 тис. доларів).

Експерти високий попит у світі на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю. Так, Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що для виробництва горілки використовує підготовлену, а не дистильовану воду. Це обумовлює високі смакові якості алкогольного напою.

Наприклад, один із ТОП-5 виробників якісного українського алкоголю - лікеро-горілчаний завод "Рrime" для виготовлення своєї горілки використовує чисту артезіанську воду зі свердловини глибиною 700 метрів. За словами виробника, окрім використання високоякісного спирту, саме вода робить смак їхньої горілки особливим.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.

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