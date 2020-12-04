Стали известны самые большие ценители украинской водки в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В июле-августе поставки украинской водки за границу составили 10,4 млн долларов. Об этом свидетельствуют на днях опубликованные данные Госстатистики, передает УНН.
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Больше всего украинской водки было поставлено в Казахстан - на 1,2 млн долларов.
Второе место в списке занимают ОАЭ. За два месяца поставки украинской водки в ОАЭ составили 872 тыс. долларов.
На третьем месте - Армения, с показателем в 856 тыс. долларов. Немало украинской водки было поставлено в Германию (475 тыс. долларов), Польшу (450 тыс. долларов), Латвию (450 тыс. долларов).
Эксперты высокий спрос в мире на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью. Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.
Например, один из ТОП-5 производителей качественного украинского алкоголя - ликеро-водочный завод "Рrime" для изготовления своей водки использует чистую артезианскую воду из скважины глубиной 700 метров. По словам производителя, кроме использования высококачественного спирта, именно вода делает вкус их водки особенным.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.