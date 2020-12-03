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Дегустатор міцного алкоголю розкрила несподівану відмінність української горілки від решти в світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що вона готує воду для виробництва горілки. Це унікальна особливість робить українську горілку популярною як всередині країни, так і за її межами. Про це УНН розповіла професійний дегустатор міцних алкогольних напоїв Валентина Попова.

“Україна відрізняється від всіх інших виробників тим, що вона готує воду для свого виробництва. Якщо, наприклад, Польща працює на дистильованій воді, то в Україні тільки на підготовленій воді. На дистильованій воді ми горілки не робимо. Це загальна технологія приготування напоїв”, - розповіла Попова.

За її словами, якість і смак води максимально позначається на смакових особливостях будь-якої горілки.

“Це все позначається на смаку. Ось 60% горілки — це вода, 40% — спирт. Спирт прив’язаний до сировини, а вода — це територіально, там, де знаходиться завод. Природно, смак буде залежати, чи смачна вода. Як тільки вода змінюється, змінюється і якість продукту”, - підкреслила Попова.

Так, наприклад, виробник якісного українського алкоголю лікеро-горілчаний завод “Рrime” для виготовлення своєї горілки використовує чисту артезіанську воду зі свердловини глибиною 700 метрів. За твердженням виробника, окрім високоякісних спиртів, саме вода визначає смак горілки Рrime і робить його особливим.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% “спиртних” покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірні ціни, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди. 

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