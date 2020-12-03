Дегустатор міцного алкоголю розкрила несподівану відмінність української горілки від решти в світі

“Україна відрізняється від всіх інших виробників тим, що вона готує воду для свого виробництва. Якщо, наприклад, Польща працює на дистильованій воді, то в Україні тільки на підготовленій воді. На дистильованій воді ми горілки не робимо. Це загальна технологія приготування напоїв”, - розповіла Попова.

За її словами, якість і смак води максимально позначається на смакових особливостях будь-якої горілки.

“Це все позначається на смаку. Ось 60% горілки — це вода, 40% — спирт. Спирт прив’язаний до сировини, а вода — це територіально, там, де знаходиться завод. Природно, смак буде залежати, чи смачна вода. Як тільки вода змінюється, змінюється і якість продукту”, - підкреслила Попова.

Так, наприклад, виробник якісного українського алкоголю лікеро-горілчаний завод “Рrime” для виготовлення своєї горілки використовує чисту артезіанську воду зі свердловини глибиною 700 метрів. За твердженням виробника, окрім високоякісних спиртів, саме вода визначає смак горілки Рrime і робить його особливим.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% “спиртних” покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірні ціни, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.