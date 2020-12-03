Дегустатор крепкого алкоголя раскрыла неожиданное отличие украинской водки от всей остальной в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина отличается от всех остальных мировых производителей тем, что она подготавливает воду для производства водки. Это уникальная особенность делает украинскую водку популярной как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом УНН рассказала профессиональный дегустатор крепких алкогольных напитков Валентина Попова.
“Украина отличается от всех остальных производителей тем, что она подготавливает воду для своего производства. Если, например, Польша работает на дистиллированной воде, то в Украине только на подготовленной воде. На дистиллированной воде мы водки не делаем. Это общая технология приготовления напитков”, — рассказала Попова.
По ее словам, качество и вкус воды максимально сказывается на вкусовых особенностях любой водки.
“Это всё сказывается на вкусе. Вот 60% водки — это вода, 40% — спирт. Спирт привязан к сырью, а вода — это территориально, там, где находится завод. Естественно, вкус будет зависеть, вкусная ли вода. Как только вода меняется, меняется и качество продукта”, — подчеркнула Попова.
Так, к примеру, производитель качественного украинского алкоголя ликеро-водочный завод “Рrime” для изготовления своей водки использует чистую артезианскую воду из скважины глубиной 700 метров. По утверждению производителя, помимо высококачественных спиртов, именно вода определяет вкус водки Рrime и делает его особенным.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% “спиртных” покупок украинцев. Эксперты считают, что причина — в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.