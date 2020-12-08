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Свято наближається: експерти назвали культовий український новорічний алкоголь

Свято наближається: експерти назвали культовий український новорічний алкоголь

Київ • УНН

 • 18881 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Найчастіше, саме за три тижні до новорічних свят починається планування: як святкувати та що подарувати. Особливе ж місце завжди відводиться алкогольному меню. Експерти розповіли УНН, з якими напоями найчастіше зустрічають свята українці.

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Так, алкогольний експерт Ігор Товкач вважає, що комбінація шампанського та горілки вже стала культовою на новорічних столах. Про що свідчить і значний ріст продажів саме цих алкогольних напоїв напередодні.

“Традиційно — горілка та шампанське, як і олів’є, стали культовим набором, які супроводжують новорічні свята. Але головне в цьому випадку — помірність”, — зазначив він.

А дегустаторка міцних алкогольних напоїв Валентина Попова впевнена, що вибір новорічного алкогольного напою найчастіше обґрунтований культурними особливостями кожного народу.

“Традиційно прийнято, що шампанське. Часом — з модним джином або віскі. Але я, наприклад, не п’ю шампанське. У новорічну ніч я краще вип’ю 50 грамів чистої горілки. Адже жоден традиційний український стіл не обходиться без горілки”, — наголосила вона.

Експерти одного з топ-5 українських виробників якісного алкоголю PRIME зазначають, що горілка є традиційною складовою будь-якого святкового столу. Окрім того, якісна горілка є ідеальним компонентом багатьох складних і простих алкогольних коктейлів. Тому вона підходить до будь-яких форматів святкування: від теплого застілля у вузькому сімейному колі до вибухових вечірок із запальними шотами.

“Горілка — це ідеальний чистий лист, на якому легко відобразити характер чи настрій будь-якого формату вечірки”, — підкреслили експерти PRIME.

Нагадаємо, відомий психолог Марія Фабрічева раніше розповіла, що вибір алкоголю може розкрити про характер і особистість людини. 

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