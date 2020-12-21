Найдорожча алкогольна компанія у світі: став відомий несподіваний лідер

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Так, всього лише за останні два роки небувале зростання продажів вивело двох найбільших виробників спирту КНР на вершину міжнародної турнірної таблиці. Вони оцінюються у 375 млрд фунтів стерлінгів.

Самі ж китайці із захопленням відгукуються про органолептичні властивості свого самогону, але за кордоном напій чомусь особливим успіхом не користується.

Примітно, що ще пару років тому самогон байцзю входив у раціон китайських солдатів, але у 2018 році був прибраний. І саме тоді почалося стрімке зростання попиту на напій.

За період карантину вартість компаній знову зросла, як і їх прибуток. Так, у 2019 році було продано 11 млрд літрів байцзю, що більше, ніж обсяг усього проданого віскі, горілки, джину, рому і текіли за цей же період часу.

Нагадаємо, що в Україні найбільшою популярністю користується якісний алкоголь таких вітчизняних виробників: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Також нагадаємо, що раніше експерти назвали культові новорічні напої в Україні.