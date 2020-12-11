ЛВЗ PRIME - в лидерах среди крупнейших налогоплательщиков Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ликеро-водочный завод PRIME вошел в список крупнейших налогоплательщиков Харьковской области. Об этом сообщили УНН в Северном управлении Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.
Сообщается, что за период с января по ноябрь 2020 года крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 29,6 млрд грн, из них в ноябре — 4 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов выросла на 1,3 млрд грн (на 4,5%).
Основными платежами в госбюджет стали:
13,2 млрд грн грн акцизного налога с произведенных подакцизных товаров (+ 9,6%);
1,7 млрд грн акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (+ 1,8 раза)
9,3 млрд грн грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;
4,3 млрд грн грн налога на прибыль предприятий;
0,5 млрд грн грн налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).
Среди предприятий Харьковского региона больше налогов с начала года уплатили:
— ЗАО “Филип Моррис Украина”;
— АК “Харьковоблэнерго”;
— АО “Турбоатом”;
— ООО ЛВЗ “Прайм”;
— Региональный филиал — “Южная железная дорога” ПАО “Украинская железная дорога”;
— “Харьковская ТЭЦ-5”.