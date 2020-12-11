ЛГЗ PRIME - у лідерах серед найбільших платників податків Харківщини

Повідомляється, що за період з січня по листопад 2020 року великі платники податків перерахували в державний бюджет 29,6 млрд грн, з них в листопаді — 4 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума сплачених податків зросла на 1,3 млрд грн (на 4,5%).

Основними платежами до держбюджету стали:

13,2 млрд грн акцизного податку з вироблених підакцизних товарів (+ 9,6%);

1,7 млрд грн акцизного податку із ввезених підакцизних товарів (+ 1,8 раза);

9,3 млрд грн податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів;

4,3 млрд грн податку на прибуток підприємств;

0,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (+ 8,7%).

Серед підприємств Харківського регіону найбільше податків з початку року сплатили:

— ПрАТ “Філіп Морріс Україна”;

— АК “Харківобленерго”;

— АТ “Турбоатом”;

— ТОВ ЛГЗ “Прайм”;

— Регіональний філіал — “Південна залізниця” ПАТ “Українська залізниця”;

— “Харківська ТЕЦ-5”.