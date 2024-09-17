Наводнения в Европе продолжают влиять на движение украинских поездов: что изменилось
Киев • УНН
Укрзализныця сообщает об изменениях в маршрутах поездов через Центральную Европу в результате стихии. Некоторые рейсы изменили маршруты, другие курсируют по расписанию, а на отдельных участках организован автобусный трансфер.
Укрзализныця сообщила об изменениях в маршрутах поездов через Центральную Европу в результате наводнений. Некоторые рейсы изменили маршруты, другие курсируют по расписанию, а на отдельных участках организован автобусный трансфер, отметили в компании во вторник, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Центральной Европе на фоне борьбы со стихией на утро вторника ситуация с поездами следующая:
- Рейс Вена - Киев - Вена продолжает курсировать как Будапешт - Киев - Будапешт.
- Рейс Вена - Чоп - Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует как Будапешт - Чоп - Будапешт.
- Рейс Прага - Перемышль - Прага возобновляется объездным маршрутом через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву.
- Рейс Прага - Чоп - Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием.
- По техническим причинам на перегоне между Захонью и Тужером для рейсов 146 Чоп - Будапешт и 644 Дебрецен - Мукачево налажен автобусный трансфер, работают венгерские координаторы.
"Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони, Кишинева курсируют по расписанию", - сообщили в АО "Укрзализныця".
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