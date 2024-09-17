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Повені у Європі продовжують впливати на рух українських поїздів: що змінилося

Київ • УНН

 • 11571 перегляди

Укрзалізниця повідомляє про зміни у маршрутах поїздів через Центральну Європу внаслідок стихії. Деякі рейси змінили маршрути, інші курсують за розкладом, а на окремих ділянках організовано автобусний трансфер.

Укрзалізниця повідомила про зміни у маршрутах поїздів через Центральну Європу внаслідок повеней. Деякі рейси змінили маршрути, інші курсують за розкладом, а на окремих ділянках організовано автобусний трансфер, зазначили у компанії у вівторок, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, у Центральній Європі на тлі боротьби зі стихією на ранок вівторка ситуація з поїздами наступна:

  • Рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт. 
  • Рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт. 
  • Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву. 
  • Рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням. 
  • З технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори.

"Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом", - повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Жертвами повеней у Європі стали вже щонайменше 16 людей16.09.24, 16:51 • 14721 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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