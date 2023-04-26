Сидеть пожизненно: против Навального возбудили новое дело "за терроризм"

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«Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд, — сказал политик, выступая по видеосвязи в Басманном суде Москвы. — Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему».

По словам соратника Навального, Леонида Волкова, это новый раунд. Теперь судебное разбирательство происходит по обвинению в экстремистской деятельности его Фонда борьбы с коррупцией, созданного в 2011 году. Басманный суд в настоящее время рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом формате по ходатайству представителя следственного комитета для сохранения тайны следствия.

Дополнение

Алексей Навальный арестован в январе 2021 года после пребывания в больнице в Германии, где его лечили от отравления "Новичком". Западные страны и сам Навальный обвинили в отравлении россии.

Его приговорили к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. В обвинительном заключении говорилось, что Навальный и его соратники с помощью "обмана и злоупотребления доверием" собирали донаты на избирательную кампанию, но распоряжались ими "в личных целях". Согласно предварительным приговорам, Алексей Навальный должен находиться в тюрьме до 2032 года.

Фонд борьбы с коррупцией, из-за которого сейчас происходит новое судебное разбирательство по обвинению в экстремистской деятельности, основан Навальным в 2011 году, позиционировал себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями. ФБК был признан экстремистской организацией. Большинство соратников Навального уехали из рф за границу и продолжают свою деятельность оттуда.

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