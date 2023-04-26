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Сидеть пожизненно: против Навального возбудили новое дело "за терроризм"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российский диссидент Алексей Навальный сообщил, что в рамках нового уголовного дела об экстремизме, которое касается деятельности его Фонда по борьбе с коррупцией, выделено еще одно отдельное «террористическое дело», которое будет рассматривать военный суд. Навальный допускает, что это в итоге приведет к пожизненному заключению, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд, — сказал политик, выступая по видеосвязи в Басманном суде Москвы. — Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему». 

По словам соратника Навального, Леонида Волкова, это новый раунд. Теперь судебное разбирательство происходит по обвинению в экстремистской деятельности его Фонда борьбы с коррупцией, созданного в 2011 году. Басманный суд в настоящее время рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом формате по ходатайству представителя следственного комитета для сохранения тайны следствия.

Дополнение

Алексей Навальный арестован в январе 2021 года после пребывания в больнице в Германии, где его лечили от отравления "Новичком". Западные страны и сам Навальный обвинили в отравлении россии.

Его приговорили к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. В обвинительном заключении говорилось, что Навальный и его соратники с помощью "обмана и злоупотребления доверием" собирали донаты на избирательную кампанию, но распоряжались ими "в личных целях". Согласно предварительным приговорам, Алексей Навальный должен находиться в тюрьме до 2032 года.

Фонд борьбы с коррупцией, из-за которого сейчас происходит новое судебное разбирательство по обвинению в экстремистской деятельности, основан Навальным в 2011 году, позиционировал себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями. ФБК был признан экстремистской организацией. Большинство соратников Навального уехали из рф за границу и продолжают свою деятельность оттуда.

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