Фонд борьбы с коррупцией Навального официально прекратил существование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального (ФБК) официально прекратил свое существование как юридическое лицо. Об этом свидетельствуют данные сайта Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), информирует УНН.
Детали
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте ФНС РФ, ФБК был ликвидирован во вторник, 31 августа.
Дополнение
ФБК - основанный Навальным в 2011 году, позиционировал себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.
ФБК был признан экстремистской организацией 10 августа. Большинство соратников Навального выехали из РФ за границу и продолжают свою деятельность оттуда.
Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН во Владимирской области под городом Покров.